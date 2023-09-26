Полиция запросила ордер на арест защитника «Чарджерс»

Корнербек «Лос-Анджелес Чарджерс» Джей Си Джексон может быть арестован в ближайшее время. Ордер на арест футболиста запросила полиция штата Массачусетс.

В 2021 году Джексон был осужден за превышение скорости. Игрок должен был заплатить штраф в 600 долларов и посетить 4-часовые курсы, посвященные безответственному вождению. В пятницу истек дедлайн по исполнению наказаний.

Джексон не принял участия в матче с «Миннесотой» в 3-м туре, хотя главный тренер Брэндон Стейли заявил, что это не связано с потенциальным арестом футболиста.

27-летний защитник подписал 5-летний контракт с «Чарджерс» на $82.5 миллиона в прошлое межсезонье. Предыдущие 4 сезона игрок провел в «Нью-Ингленд Пэтриотс».