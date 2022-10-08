Работник пиццерии из Северной Дакоты подписал контракт с «Нью-Инглендом»

Работник пиццерии из Северной Дакоты Себастьян Гутьеррес подписал контракт с клубом .

Гутьеррес раньше играл за студенческую команду университета Майнота – за четыре года он провел 35 матчей в качестве линейного нападения.

Позже 24-летний Себастьян устроился на работу в местную пиццерию.

«Он пришел к нам и сказал: вы – моя самая любимая пиццерия, я хочу у вас работать. Так и вышло. Мой менеджер Дениз наняла его. Себастьян работает у нас по два-три дня в неделю – в свободное от тренировок время», – рассказал владелец пиццерии Лоссон Леонард.

Леонард отметил, что Себастьяна часто принимают за охранника из-за его габаритов.

Сначала Гутьеррес хотел попасть в состав , но его не взяли. А вот «Нью-Ингленд» предложил ему контракт.