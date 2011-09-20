НФЛ. 3-я неделя. «Нью-Ингленд» – «Джетс», «Кливленд» против «Рэмс»

Третья неделя сотого сезона НФЛ стартует матчем «Джексонвиль» – «Теннесси».
Национальная футбольная лига
Регулярный чемпионат
3-я неделя
20 сентября
Джексонвиль – Теннесси – 03:20
22 сентября
Баффало – Цинциннати – 20:00
Грин-Бэй – Денвер – 20:00
Даллас – Майами – 20:00
Индианаполис – Атланта – 20:00
Канзас-Сити – Балтимор – 20:00
Миннесота Окленд – 20:00
Нью-Ингленд – Джетс – 20:00
Филадельфия – Детройт – 20:00
Аризона – Каролина – 23:05
Тампа-Бэй – Джайентс – 23:05
Чарджерс – Хьюстон – 23:25
Сан-Франциско – Питтсбург – 23:25
Сиэтл – Нью-Орлеан – 23:25
23 сентября
Кливленд – Рэмс – 03:20
24 сентября
Вашингтон – Чикаго – 03:15
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.