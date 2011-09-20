Реклама 18+
Реклама 18+

НФЛ. 3-я неделя. «Нью-Ингленд» – «Джетс», «Кливленд» против «Рэмс»

Теги Нью-Ингленд результаты НФЛ Вашингтон Нью-Йорк Джайентс Баффало Майами Нью-Йорк Джетс Балтимор Цинциннати Кливленд Питтсбург Хьюстон Индианаполис Джексонвиль Теннесси Денвер Канзас-Сити Окленд Лос-Анджелес Чарджерс Даллас Филадельфия Чикаго Детройт Грин-Бэй Миннесота Атланта Каролина Нью-Орлеан Тампа-Бэй Аризона Сан-Франциско Сиэтл Лос-Анджелес Рэмс Американский футбол

Третья неделя сотого сезона НФЛ стартует матчем «Джексонвиль» – «Теннесси».

Национальная футбольная лига

Регулярный чемпионат

3-я неделя

20 сентября

Джексонвиль – Теннесси – 03:20

22 сентября

Баффало – Цинциннати – 20:00

Грин-Бэй – Денвер – 20:00

Даллас – Майами – 20:00

Индианаполис – Атланта – 20:00

Канзас-Сити – Балтимор – 20:00

Миннесота  Окленд – 20:00

Нью-Ингленд – Джетс – 20:00

Филадельфия – Детройт – 20:00

Аризона – Каролина – 23:05

Тампа-Бэй – Джайентс – 23:05

Чарджерс – Хьюстон – 23:25

Сан-Франциско – Питтсбург – 23:25

Сиэтл – Нью-Орлеан – 23:25

23 сентября

Кливленд – Рэмс – 03:20

24 сентября

Вашингтон – Чикаго – 03:15

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья