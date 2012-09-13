НФЛ. 2-я неделя. «Тампа-Бэй» в гостях у «Каролины»

Вторая неделя сотого сезона НФЛ стартует матчем «Каролина» – «Тампа-Бэй».
Национальная футбольная лига
Регулярный чемпионат
2-я неделя
13 сентября
Каролина – Тампа-Бэй – 03:20
15 сентября
Балтимор – Аризона – 20:00
Вашингтон – Даллас – 20:00
Грин-Бэй – Миннесота – 20:00
Детройт – Чарджерс – 20:00
Майами – Нью-Ингленд – 20:00
Джайентс – Баффало – 20:00
Питтсбург – Сиэтл – 20:00
Теннесси – Индианаполис – 20:00
Хьюстон – Джексонвиль – 20:00
Цинциннати – Сан-Франциско – 20:00
Окленд – Канзас-Сити – 23:05
Денвер – Чикаго – 23:25
Рэмс – Нью-Орлеан – 23:25
16 сентября
Атланта – Филадельфия – 03:20
17 сентября
Джетс – Кливленд – 03:15
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.