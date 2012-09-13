Реклама 18+
Реклама 18+

НФЛ. 2-я неделя. «Тампа-Бэй» в гостях у «Каролины»

Теги Нью-Ингленд результаты НФЛ Вашингтон Нью-Йорк Джайентс Баффало Майами Нью-Йорк Джетс Балтимор Цинциннати Кливленд Питтсбург Хьюстон Индианаполис Джексонвиль Теннесси Денвер Канзас-Сити Окленд Лос-Анджелес Чарджерс Даллас Филадельфия Чикаго Детройт Грин-Бэй Миннесота Атланта Каролина Нью-Орлеан Тампа-Бэй Аризона Сан-Франциско Сиэтл Лос-Анджелес Рэмс Американский футбол

Вторая неделя сотого сезона НФЛ стартует матчем «Каролина» – «Тампа-Бэй».

Национальная футбольная лига

Регулярный чемпионат

2-я неделя

13 сентября

Каролина – Тампа-Бэй – 03:20

15 сентября

Балтимор – Аризона – 20:00

Вашингтон – Даллас – 20:00

Грин-Бэй – Миннесота – 20:00

Детройт – Чарджерс – 20:00

Майами – Нью-Ингленд – 20:00

Джайентс – Баффало – 20:00

Питтсбург – Сиэтл – 20:00

Теннесси – Индианаполис – 20:00

Хьюстон – Джексонвиль – 20:00

Цинциннати – Сан-Франциско – 20:00

Окленд – Канзас-Сити – 23:05

Денвер – Чикаго – 23:25

Рэмс – Нью-Орлеан – 23:25

16 сентября

Атланта – Филадельфия – 03:20

17 сентября

Джетс – Кливленд – 03:15

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+