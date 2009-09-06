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НФЛ. 1-я неделя. «Грин-Бэй» против «Чикаго»

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Сотый сезон НФЛ стартует сегодня матчем «Чикаго» – «Грин-Бэй».

Национальная футбольная лига

Регулярный чемпионат

1-я неделя

6 сентября

Чикаго – Грин-Бэй – 03:20

8 сентября

Джексонвиль – Канзас-Сити – 20:00

Каролина – Рэмс – 20:00

Кливленд – Теннесси – 20:00

Майами – Балтимор – 20:00

Миннесота – Атланта – 20:00

Джетс – Баффало – 20:00

Филадельфия – Вашингтон – 20:00

Чарджерс – Индианаполис – 23:05

Сиэтл – Цинциннати – 23:05

Аризона – Детройт – 23:05

Даллас – Джайентс – 23:05

Тампа-Бэй – Сан-Франциско – 23:05

9 сентября

Нью-Ингленд – Питтсбург – 03:20

10 сентября

Нью-Орлеан – Хьюстон – 02:10

Окленд – Денвер – 05:20

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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