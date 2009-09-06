НФЛ. 1-я неделя. «Грин-Бэй» против «Чикаго»

Сотый сезон НФЛ стартует сегодня матчем «Чикаго» – «Грин-Бэй».
Национальная футбольная лига
Регулярный чемпионат
1-я неделя
6 сентября
Чикаго – Грин-Бэй – 03:20
8 сентября
Джексонвиль – Канзас-Сити – 20:00
Каролина – Рэмс – 20:00
Кливленд – Теннесси – 20:00
Майами – Балтимор – 20:00
Миннесота – Атланта – 20:00
Джетс – Баффало – 20:00
Филадельфия – Вашингтон – 20:00
Чарджерс – Индианаполис – 23:05
Сиэтл – Цинциннати – 23:05
Аризона – Детройт – 23:05
Даллас – Джайентс – 23:05
Тампа-Бэй – Сан-Франциско – 23:05
9 сентября
Нью-Ингленд – Питтсбург – 03:20
10 сентября
Нью-Орлеан – Хьюстон – 02:10
Окленд – Денвер – 05:20
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.