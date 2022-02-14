Эминем, Снуп Догг и Доктор Дре выступили в перерыве Супербоула

Теги Супербоул Цинциннати Колин Каперник Лос-Анджелес Рэмс Американский футбол

В перерыве Супербоула прошло традиционное музыкальное шоу.

На сцене арены в Инглвуде выступили американские рэперы Эминем, Снуп Догг, 50 Cent, Доктор Дре, Мэри Джей Блайдж и Кендрик Ламар.

Сольную часть выступления Эминем завершил, встав на одно колено, тем самым повторив жест игрока в американский футбола Колина Каперника. Жест символизирует протест против полицейского насилия над афроамериканцами в США.

«Лос-Анджелес» одержал победу над «Цинциннати» (23:20) и выиграл второй Супербоул в истории.

ВИДЕО

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные