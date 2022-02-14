Эминем, Снуп Догг и Доктор Дре выступили в перерыве Супербоула

В перерыве прошло традиционное музыкальное шоу.

На сцене арены в Инглвуде выступили американские рэперы Эминем, Снуп Догг, 50 Cent, Доктор Дре, Мэри Джей Блайдж и Кендрик Ламар.

Сольную часть выступления Эминем завершил, встав на одно колено, тем самым повторив жест игрока в американский футбола . Жест символизирует протест против полицейского насилия над афроамериканцами в США.

«Лос-Анджелес» одержал победу над «Цинциннати» (23:20) и выиграл второй Супербоул в истории.

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