«Коламбус» выложил фото Гаврикова в форме «Цинциннати» в преддверии Супербоула

Хоккеисты будут поддерживать «Цинциннати» в решающем матче чемпионата НФЛ.

«Блю Джекетс» опубликовали в твиттере две фотографии защитника в форме «Бенгалс».

Россиянин надел форму команды с номером 9, под которым выступает Джо Барроу.

Квотербек до старта карьеры в НФЛ играл за университет Огайо. Этот штат представляет «Коламбус».

, в котором встретятся и «Цинциннати Бенгалс», начнется 02:30 по московскому времени в ночь с воскресенья на понедельник.