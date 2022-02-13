«Коламбус» выложил фото Гаврикова в форме «Цинциннати» в преддверии Супербоула

Хоккеисты «Коламбуса» будут поддерживать «Цинциннати» в решающем матче чемпионата НФЛ.
«Блю Джекетс» опубликовали в твиттере две фотографии защитника Владислава Гаврикова в форме «Бенгалс».
Россиянин надел форму команды с номером 9, под которым выступает Джо Барроу.
Квотербек до старта карьеры в НФЛ играл за университет Огайо. Этот штат представляет «Коламбус».
Супербоул, в котором встретятся «Лос-Анджелес Рэмс» и «Цинциннати Бенгалс», начнется 02:30 по московскому времени в ночь с воскресенья на понедельник.
BENGALS BY A BILLION pic.twitter.com/p4x50VbxnE— Columbus Blue Jackets (@BlueJacketsNHL) February 13, 2022