«Коламбус» выложил фото Гаврикова в форме «Цинциннати» в преддверии Супербоула

Теги Коламбус фото НХЛ Супербоул НФЛ Цинциннати Владислав Гавриков Лос-Анджелес Рэмс Хоккей

Хоккеисты «Коламбуса» будут поддерживать «Цинциннати» в решающем матче чемпионата НФЛ.

«Блю Джекетс» опубликовали в твиттере две фотографии защитника Владислава Гаврикова в форме «Бенгалс».

Россиянин надел форму команды с номером 9, под которым выступает Джо Барроу.

Квотербек до старта карьеры в НФЛ играл за университет Огайо. Этот штат представляет «Коламбус».

Супербоул, в котором встретятся «Лос-Анджелес Рэмс» и «Цинциннати Бенгалс», начнется 02:30 по московскому времени в ночь с воскресенья на понедельник.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные