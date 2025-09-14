Россиянин Заур Угуев стал трехкратным чемпионом мира по вольной борьбе.

Сегодня на ЧМ-2025 в Загребе он завоевал золото в весовой категории до 61 кг. В финале он одолел иранца Ахмада Мохаммаднежаджавана (11:2).

30-летний Угуев ранее дважды побеждал на мировых первенствах в весе до 57 кг (2018, 2019). Также он является олимпийским чемпионом Токио-2020.