Михаил Мамиашвили: «Угуев – настоящий герой. Достойный пример служения своей стране, родной земле, близким и родителям в первую очередь»
Михаил Мамиашвили назвал борца Заура Угуева героем после победы на ЧМ.
На чемпионате мира в Загребе россиянин Угуев завоевал золото в вольной борьбе. В финале весовой категории до 61 кг он одолел Ахмада Мохаммаднежаджавана.
«Как он живет, как он относится к своему делу, он сегодня показал. Огромная благодарность ему за ту радость, которую он подарил нам. За его тяжелейший труд, за веру и отношение к делу, которому посвятил свою жизнь.
Настоящий герой. Достойный пример служения своей стране, земле, которая его родила, родным, близким и своим родителям в первую очередь. Самые искренние поздравления», – заявил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Мамиашвили.
Золото стало для Угуева уже третьим на мировых первенствах. Также он является олимпийским чемпионом.
