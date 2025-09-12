Сидакова и еще двух борцов впустили в Хорватию после многочасовой проверки в аэропорту
Сидакова и еще двух борцов впустили в Хорватию после долгой проверки в аэропорту.
Ранее тренер сборной Дагестана по вольной борьбе Махмуд Магомедов сообщил, что Заурбека Сидакова, Ахмеда Усманова и Абдуллу Курбанова более 5 часов удерживают в аэропорту Загреба.
«Все нормально, их пропустили», – сказал президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.
13 сентября в столице Хорватии стартует чемпионат мира по спортивной борьбе.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
