Сидакова и еще двух борцов впустили в Хорватию после многочасовой проверки в аэропорту

Сидакова и еще двух борцов впустили в Хорватию после долгой проверки в аэропорту.

Ранее тренер сборной Дагестана по вольной борьбе Махмуд Магомедов сообщил, что Заурбека Сидакова, Ахмеда Усманова и Абдуллу Курбанова более 5 часов удерживают в аэропорту Загреба.

«Все нормально, их пропустили», – сказал президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

13 сентября в столице Хорватии стартует чемпионат мира по спортивной борьбе.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
logoсборная России по борьбе
Абдулла Курбанов
Чемпионат мира по борьбе
ФСБР
вольная борьба
logoАхмед Усманов
logoМихаил Мамиашвили
logoЗаурбек Сидаков
