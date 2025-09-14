Борец Валиев, которого Мамиашвили назвал предателем после перехода в Албанию, вновь победил россиянина Сидакова – в полуфинале ЧМ

Албанский борец Чермен Валиев вновь победил олимпийского чемпиона из России.

На чемпионате мира в Загребе проходят соревнования по вольной борьбе. Валиев в полуфинале весовой категории до 74 кг одолел россиянина Заурбека Сидакова.

Ранее оба спортсмена встречались в финале чемпионата Европы-2025 в Братиславе. Тогда сильнее также оказался Валиев, а на подиуме его награждал президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, заявивший, что Чермен выбрал «путь предателя ».

Валиев перешел из России в Албанию в 2024-м. Затем он, помимо золота Европы, завоевал бронзу на Олимпийских играх.

В финале ЧМ-2025 представитель Албании теперь встретится с японцем Кота Такахаси. Сидаков проведет схватку за бронзу, его соперник пока не определился.

