Михаил Мамиашвили: «Я сказал Валиеву, что он выбрал путь предателя»
В Братиславе проходит чемпионат Европы по борьбе. Накануне экс-российский борец Чермен Валиев, представляющий Албанию, выиграл золото в весовой категории до 74 кг. В финале он одолел олимпийского чемпиона россиянина Заурбека Сидакова.
Церемонию награждения проводил глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. Он грубо надел медаль на Валиева, а также, по словам Чермена, назвал его предателем.
– Валиев сказал, что вы назвали его предателем родины.
– Это не совсем так. Я сказал, что путь, который он выбрал, это путь предателя. Так как он уезжал. Я молчал, но если он так сказал... Я дал определение пути, который он выбрал», – сказал Мамиашвили.
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