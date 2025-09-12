Тренер сборной Дагестана по борьбе: «Уже более 5 часов Сидакова, Усманова и Курбанова держат в аэропорту Загреба, не запускают в страну»

Тренер сборной Дагестана рассказал, что российских борцов не пускают в Хорватию.

13 сентября в Загребе стартует чемпионат мира по спортивной борьбе.

«Надеюсь, это все делается не специально.

Визы дали в последний день, прилетели через пол-Европы, летели всю ночь, потому что билетов не было уже подходящих. В итоге в аэропорту Загреба не запускают в страну. Уже более 5 часов держат Заурбека Сидакова, Ахмеда Усманова и Абдулу Курбанова.

Полиция приезжала в отель проверить документы тех, кто уже прилетел, и для подтверждения, что здесь проживают. Так и живем», – написал тренер сборной Дагестана по вольной борьбе Махмуд Магомедов.