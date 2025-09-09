Мамиашвили об участии Садулаева в чемпионате мира: «По поводу визы в Хорватию – ждем»
Абдулрашид Садулаев по-прежнему ждет оформления визы в Хорватию.
Об этом сообщил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.
С 13 по 21 сентября в Загребе пройдет чемпионат мира. Двукратный олимпийский чемпион Садулаев на данный момент не получил разрешение на въезд.
«По Садулаеву есть хорошие новости, слава Богу. У него прекрасное здоровье, родные и близкие здоровы. А по поводу визы в Хорватию – ждем», – сказал Мамиашвили.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Metaratings
