Мамиашвили об участии Садулаева в чемпионате мира: «По поводу визы в Хорватию – ждем»

Абдулрашид Садулаев по-прежнему ждет оформления визы в Хорватию.

Об этом сообщил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

С 13 по 21 сентября в Загребе пройдет чемпионат мира. Двукратный олимпийский чемпион Садулаев на данный момент не получил разрешение на въезд.

«По Садулаеву есть хорошие новости, слава Богу. У него прекрасное здоровье, родные и близкие здоровы. А по поводу визы в Хорватию – ждем», – сказал Мамиашвили.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Metaratings
