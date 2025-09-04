Михаил Дегтярев: «Страны глобального юга поддерживают равный доступ к соревнованиям и готовы вместе с нами бороться с дискриминацией»

Михаил Дегтярев рассказал о сотрудничестве с «глобальным югом».

«Я прилетел из Пекина. И хочу сказать, что большой очень раздел Тяньцзиньской декларации стран Шанхайской Организации Сотрудничества посвящен спорту. И можно так сказать, что страны ШОС, страны глобального юга, поддерживают равноправие, равный доступ к соревнованиям всех атлетов и готовы вместе с нами бороться с дискриминацией.

Это заслуга нашего президента Владимира Владимировича Путина, что это все в повестке и весь, можно сказать, глобальный юг сегодня – наши союзники.

Мы эту работу разовьем, подхватим и заручимся дополнительной поддержкой на международной арене», – сказал министр спорта и глава ОКР в эфире «России 24».