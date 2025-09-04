  • Спортс
  • Легкая атлетика
  • Новости
  • Михаил Дегтярев: «Страны глобального юга поддерживают равный доступ к соревнованиям и готовы вместе с нами бороться с дискриминацией»
29

Михаил Дегтярев: «Страны глобального юга поддерживают равный доступ к соревнованиям и готовы вместе с нами бороться с дискриминацией»

Михаил Дегтярев рассказал о сотрудничестве с «глобальным югом».

«Я прилетел из Пекина. И хочу сказать, что большой очень раздел Тяньцзиньской декларации стран Шанхайской Организации Сотрудничества посвящен спорту. И можно так сказать, что страны ШОС, страны глобального юга, поддерживают равноправие, равный доступ к соревнованиям всех атлетов и готовы вместе с нами бороться с дискриминацией.

Это заслуга нашего президента Владимира Владимировича Путина, что это все в повестке и весь, можно сказать, глобальный юг сегодня – наши союзники.

Мы эту работу разовьем, подхватим и заручимся дополнительной поддержкой на международной арене», – сказал министр спорта и глава ОКР в эфире «России 24».

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спортс’‘
logoМихаил Дегтярев
Министерство спорта России
Политика
ОКР
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
Канделаки встретилась с Дегтяревым: «Приятно, что министр обратил внимание на заметное повышение качества трансляций «Матч ТВ»
1061 августа, 07:24Видео
Фетисов о словах Дегтярева про Олимпиаду в России: «Какие основания? Флаг с гербом вернуть не можем, спортсменов морально опускают ниже плинтуса, а мы собрались Игры проводить»
4417 июля, 12:29
Ишмуратова о недопуске россиян: «Ситуация во многом будет зависеть от внешней политики, а политика непредсказуема и универсальной формулы для ее управления нет»
116 июля, 06:14
Главные новости
Павел Колобков: «Большинство международных федераций и даже МОК очень хотели бы нашего возвращения»
1вчера, 14:21
Губерниев о России на ОИ-2028: «С американцами договориться легче, чем с европейцами, так что я преисполнен сдержанным оптимизмом»
2вчера, 14:17
Страны ШОС работают над созданием ассоциации спортивных организаций
23вчера, 07:34
Михаил Дегтярев: «World Athletics разослала циркуляр в федерации стран с разрешением иностранцам принять участие в соревнованиях в России»
20вчера, 06:53
Михаил Дегтярев: «Готовимся принять участие в Олимпийских играх-2028 в полном составе»
44вчера, 06:21
Аниме о бегунах «Стометровка» покажут в кинотеатрах России 27 ноября
3 сентября, 08:41
Трехкратная олимпийская чемпионка Томас пропустит чемпионат мира из-за травмы ахилла
43 сентября, 07:24
Шубенков о российском календаре: «Как будто работать никто не хочет. Американцы начинают сезон в апреле и держатся до сентября, а иногда и октября»
193 сентября, 06:46
Сергей Шубенков: «В каждом обществе функционируют ритуалы перехода. Завершение карьеры – это та же самая смерть»
13 сентября, 06:38
В российских школах могут ввести единую спортивную форму в цветах флага
1723 сентября, 06:22
Ко всем новостям
Последние новости
Депутат Свищев: «Нашим ребятам нужно выходить на подиум с гимном и флагом. Очень надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет решен»
422 августа, 12:37
Тренер копьеметательницы Маркарян: «У Веры травма, из-за которой она вынуждена пропустить весь летний сезон. Но она не думает завершать карьеру»
113 августа, 10:36
WADA вернуло статус соответствия антидопинговому агентству Камеруна
5 августа, 07:36
В Тульской области задержали подозреваемого в убийстве главы колледжа олимпийского резерва и его адвоката
124 июня, 06:45
Дегтярев о контактах с международными федерациями: «Мы эту работу сейчас усиливаем»
39 июня, 13:58
Дмитрий Чернышенко: «По всей России действует более 60 тысяч физкультурно-спортивных клубов. Среди 24 млн тех, кто регулярно там занимается, – 7,5 млн детей»
39 июня, 13:05
Михаил Дегтярев: «Есть проблема поборов в детско-юношеских школах. Восстановление социальной справедливости потребует внесения изменений в законодательство»
89 июня, 11:47
РУСАДА поддержало инициативу о запрете вейпов
34 июня, 15:47
В Общественной палате России представили проект студенческих Игр БРИКС по шести видам спорта
42 июня, 15:04
Дегтярев о Российском спортивном фонде: «Сложный был законопроект с точки зрения согласования. Поправки утверждены, направлены в парламент»
526 мая, 13:51