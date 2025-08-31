Устроившие драку участницы чемпионата России по борьбе дисквалифицированы на год.

В июне на чемпионате России по вольной борьбе Лэйла Шаманова и Патимат-Захра Малакаева устроили драку во время схватки за бронзу. Обеих сняли с соревнований.

Представительницы Северной Осетии Амина Танделова и Алина Касабиева тоже дисквалифицированы – они в финале категории до 62 кг начали играть в «камень, ножницы, бумага».

«Срок дисквалификации спортсменок на основании регламента составил 12 месяцев – вторая половина условно. Также спортсменкам вынесен штраф в размере 25 тысяч рублей. Также условная дисквалификация сейчас у Танделовой и Касабиевой», – говорится в решении дисциплинарной комиссии Федерации спортивной борьбы России.