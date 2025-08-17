  • Спортс
  • Мамиашвили после переговоров Путина и Трампа: «Спорт должен сыграть большую объединительную роль. Точно так же важна роль связующих страны и народы искусства, культуры, науки»
Михаил Мамиашвили отметил объединительную роль спорта на фоне политики.

Ранее на Аляске прошли переговоры президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом.

«Повестка, которая определяется президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным, должна быть понятна для любого, как мне кажется, нормального человека. Сильный президент выступает с сильной позицией, которая должна быть ясна всем в целях укрепления мира и всего нашего жизненного устройства. Позиция, которая должна разделяться сильными лидерами. И она, мягко говоря, очень перспективна.

И, конечно, при этом огромная роль отводится в том числе и спорту – он должен сыграть большую объединительную роль. Точно так же важна роль связующих страны и народы искусства, культуры, науки и всех других важнейших сфер всей общечеловеческой деятельности», – сказал олимпийский чемпион, глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Мамиашвили.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
Политика
ФСБР
logoВладимир Путин
logoМихаил Мамиашвили
