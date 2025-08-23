Россияне Закриев и Комаров взяли серебро и бронзу на юниорском чемпионате мира по греко-римской борьбе
Российский борец греко-римского стиля Закриев взял серебро на ЧМ среди юниоров.
Чемпионат мира по борьбе среди спортсменов до 20 лет проходит в болгарском Самокове.
В финале в весовой категории до 67 кг россиянин Эрзу Закриев уступил Жанторо Мирзалиеву из Кыргызстана.
В весовой категории до 97 кг еще один россиянин Илья Комаров одолел представителя Хорватии Андрея Родина в поединке за бронзу.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
