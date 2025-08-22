  • Спортс
  • Борьба
  • Новости
  • Россиянин Шкарин завоевал золото в греко-римской борьбе на юниорском чемпионате мира
0

Россиянин Шкарин завоевал золото в греко-римской борьбе на юниорском чемпионате мира

Российский борец греко-римского стиля Михаил Шкарин взял золото на ЧМ среди спортсменов до 20 лет.

Соревнования проходят в болгарском Самокове. В финальной схватке в весовой категории до 82 кг Шкарин одержал победу над представителем Казахстана Диасом Сейткалиевым.

В весовой категории до 72 кг Кристина Братчикова взяла бронзу, одержав в малом финале победу над представительницей Турции Хатиченур Сари.

Юниорский чемпионат мира по борьбе завершится 24 августа.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
результаты
юниорская сборная России жен
юниорская сборная России
Михаил Шкарин
греко-римская борьба
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости борьбы в любимой соцсети
Главные новости
Российские борцы Исламгереев и Цынгуева стали призерами первенства мира U20
20 августа, 18:54
Россиянин Оздамиров победил на юниорском чемпионате мира по вольной борьбе
20 августа, 08:33
Россиянин Ханиев завоевал золото на юниорском чемпионате мира по вольной борьбе
119 августа, 06:16
Садулаев об Олимпиаде-2024: «Я очень хотел туда попасть, все для этого делал, судился в CAS»
117 августа, 07:40
Мамиашвили после переговоров Путина и Трампа: «Спорт должен сыграть большую объединительную роль. Точно так же важна роль связующих страны и народы искусства, культуры, науки»
217 августа, 06:33
Михаил Мамиашвили: «Следующую матчевую встречу борцов со сборной США планируем провести в январе 2026 года в России»
16 августа, 16:33
Умер призер Олимпиады‑1988 и чемпион мира по греко‑римской борьбе Владимир Попов
14 августа, 08:47
Российские борцы взяли золото и две бронзы в заключительный день юниорского чемпионата мира в Афинах
3 августа, 20:42
Российские борцы взяли золото и три бронзы в третий день юниорского чемпионата мира в Афинах
3 августа, 08:07
Россиянки взяли три бронзовых награды на юниорском чемпионате мира по борьбе в Афинах
31 июля, 18:58
Ко всем новостям
Последние новости
Заур Угуев: «Нового ничего к ЧМ не надо добавлять, просто нужно работать, не сачковать»
129 июня, 06:57
Умер двукратный призер ЧМ по греко-римской борьбе Виктор Авдышев
6 мая, 13:25
Карелин о ценностях в спорте: «Это предмет для нападок со стороны тех, кто живет в заблуждениях, считая, что можно навязать миру какие-то особые правила»
125 апреля, 18:52
Михаил Мамиашвили: «Овечкин — один из самых ярких россиян. Весь мир нормальных людей радуется и переживает за его результат, в том числе и американцы»
6 апреля, 19:36
«Спорт в наше время слишком политизирован. Спортсмены вынуждены выступать, принимая нейтральный статус». В Минспорте Ирана осудили санкции против россиян
118 октября 2024, 09:40
Михаил Мамиашвили: «Потенциально мы должны брать все лицензии для участия в Олимпиаде. Но есть масса вопросов, ограничений»
10 мая 2024, 19:40
Чепиков о недопуске Евлоева до отбора к ОИ-2024: «Националистические настроения в западных странах имеют место. Дело доходит до абсурда»
219 марта 2024, 21:13
Михаил Мамиашвили: «Во главу угла в олимпизме всегда ставилось рукопожатие, а не пьедестал и гонорары»
118 сентября 2023, 08:15
Михаил Мамиашвили: «Подготовка к чемпионату мира идет в штатном режиме. Состав россиян еще не определен»
8 сентября 2023, 06:58
Мамиашвили о допуске российских спортсменов на Азиатские игры: «Это будет прекрасно. Но пока нет формулировки, нужен документ»
9 июля 2023, 19:05