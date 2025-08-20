Российские борцы Исламгереев и Цынгуева стали призерами первенства мира U20

Российский борец Бозигит Исламгереев стал серебряным призером юниорского первенства мира по вольной борьбе.

В женских соревнованиях бронзу взяла Должон Цынгуева.

Чемпионат мира среди юниоров (U20)

Самоков, Болгария

Вольная борьба, мужчины

До 86 кг

1. Максвелл Макэнелли (США)

2. Бозигит Исламгереев (Россия)

3. Ахмет Яган (Турция)

3. Абольфазл Рахмани (Иран)

Женская борьба

До 57 кг

1. Тапсия Тапсия (Индия)

2. Фелиситас Домайева (Норвегия)

3. Должон Цынгуева (Россия)

3. Анна Стратан (Казахстан)