Михаил Мамиашвили: «Садулаев – сильная личность, он готовится к поездке на чемпионат мира. Информации по его ситуации с визами сейчас нет»

Мамиашвили заявил, что Абдулрашид Садулаев готовится к чемпионату мира.

В апреле двукратный олимпийский чемпион пропустил чемпионат Европы из-за отказа в получении визы. Сообщалось, что у борца запрет на въезд в ЕС на 59 месяцев из-за нарушений правил въезда.

Чемпионат мира пройдет с 13 по 21 сентября в Хорватии.

«Какой-то дополнительной информации по ситуации с визами Абдулрашида нет. Какой дедлайн? Чемпионат мира в сентябре, так что понятно – времени не так много.

Но процесс идет в рабочем режиме, юристы занимаются. Конечно, неопределенность не добавляет спортсмену активности, отвлекает от работы. Тем не менее он сильная личность и вовсю готовится к поездке в Загреб. Надеюсь, все состоится», – сказал глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Вольная борьба – скучнейшее единоборство или достояние нашего спорта? Я сходил на ЧР и задумался