  • Спортс
  • Борьба
  • Новости
  • Михаил Мамиашвили: «Садулаев – сильная личность, он готовится к поездке на чемпионат мира. Информации по его ситуации с визами сейчас нет»
0

Михаил Мамиашвили: «Садулаев – сильная личность, он готовится к поездке на чемпионат мира. Информации по его ситуации с визами сейчас нет»

Мамиашвили заявил, что Абдулрашид Садулаев готовится к чемпионату мира.

В апреле двукратный олимпийский чемпион пропустил чемпионат Европы из-за отказа в получении визы. Сообщалось, что у борца запрет на въезд в ЕС на 59 месяцев из-за нарушений правил въезда.

Чемпионат мира пройдет с 13 по 21 сентября в Хорватии. 

«Какой-то дополнительной информации по ситуации с визами Абдулрашида нет. Какой дедлайн? Чемпионат мира в сентябре, так что понятно – времени не так много.

Но процесс идет в рабочем режиме, юристы занимаются. Конечно, неопределенность не добавляет спортсмену активности, отвлекает от работы. Тем не менее он сильная личность и вовсю готовится к поездке в Загреб. Надеюсь, все состоится», – сказал глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. 

Вольная борьба – скучнейшее единоборство или достояние нашего спорта? Я сходил на ЧР и задумался

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ВсеПроСпорт
logoсборная России по борьбе
logoМихаил Мамиашвили
logoАбдулрашид Садулаев
Чемпионат мира по борьбе
вольная борьба
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости борьбы в любимой соцсети
Главные новости
Мамиашвили о матчевой встрече России и США: «Проигравших здесь не было, выиграл спорт. Дан старт противостоянию великих борцовских держав»
вчера, 20:54
Глава МИД Венгрии о матчевой встрече России и США по борьбе: «Спорт во имя мира! Будем надеяться, что борцовская дипломатия будет успешной»
21вчера, 19:55
Вольная борьба. Матчевая встреча. Россия победила США со счетом 6:4
29вчера, 19:00
Олимпийская чемпионка по борьбе японка Хитоми Обара умерла в возрасте 44 лет
119 июля, 15:58
Призер ЧЕ-2012 по борьбе россиянин Абдуллин дисквалифицирован на 4 года за допинг
16 июля, 09:10
Мамиашвили о матчевой встрече России и США: «Американцы придерживаются позиции, что ограничения в отношении любой страны недопустимы»
15 июля, 07:55
Мамиашвили о матчевой встрече России и США: «Мы продолжаем те славные традиции, которые были заложены в пятидесятые годы»
13 июля, 13:26
Борцы вольного стиля из России и США проведут матчевую встречу в Будапеште 21 июля
813 июля, 11:37
Михаил Мамиашвили: «Будем надеяться, что все наши аргументы будут услышаны, и Садулаев выступит в Хорватии на чемпионате мира»
1 июля, 09:36
Абдулрашид Садулаев: «Разговаривал с Даной Уайтом. Переходить в UFC я не собираюсь»
129 июня, 06:40
Ко всем новостям
Последние новости
Заур Угуев: «Нового ничего к ЧМ не надо добавлять, просто нужно работать, не сачковать»
129 июня, 06:57
Умер двукратный призер ЧМ по греко-римской борьбе Виктор Авдышев
6 мая, 13:25
Карелин о ценностях в спорте: «Это предмет для нападок со стороны тех, кто живет в заблуждениях, считая, что можно навязать миру какие-то особые правила»
125 апреля, 18:52
Михаил Мамиашвили: «Овечкин — один из самых ярких россиян. Весь мир нормальных людей радуется и переживает за его результат, в том числе и американцы»
6 апреля, 19:36
«Спорт в наше время слишком политизирован. Спортсмены вынуждены выступать, принимая нейтральный статус». В Минспорте Ирана осудили санкции против россиян
118 октября 2024, 09:40
Михаил Мамиашвили: «Потенциально мы должны брать все лицензии для участия в Олимпиаде. Но есть масса вопросов, ограничений»
10 мая 2024, 19:40
Чепиков о недопуске Евлоева до отбора к ОИ-2024: «Националистические настроения в западных странах имеют место. Дело доходит до абсурда»
219 марта 2024, 21:13
Михаил Мамиашвили: «Во главу угла в олимпизме всегда ставилось рукопожатие, а не пьедестал и гонорары»
118 сентября 2023, 08:15
Михаил Мамиашвили: «Подготовка к чемпионату мира идет в штатном режиме. Состав россиян еще не определен»
8 сентября 2023, 06:58
Мамиашвили о допуске российских спортсменов на Азиатские игры: «Это будет прекрасно. Но пока нет формулировки, нужен документ»
9 июля 2023, 19:05