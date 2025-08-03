  • Спортс
Российские борцы взяли золото и две бронзы в заключительный день юниорского чемпионата мира в Афинах

Российские борцы-вольники сегодня взяли 3 медали на ЧМ среди юниоров в Афинах.

Давид Дзебисов победил в весовой категории до 92 кг. 

Ибрагим Велиуллов (до 45 кг) и Джамал Бакаев (до 51 кг) завоевали бронзовые награды. 

Турнир завершился 3 августа. Россияне выступали на соревнованиях в нейтральном статусе. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Р-Спорт
результаты
юниорская сборная России
