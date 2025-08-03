Российские борцы взяли золото и три бронзы в третий день юниорского чемпионата мира в Афинах
Российские борцы-вольники взяли 4 медали в третий день ЧМ среди юниоров в Афинах.
Магомедрасул Омаров победил в весовой категории до 110 кг.
Ислам Рабаданов (до 48 кг), Чингис Сарыглар (до 55 кг) и Исса Зангиев (до 80 кг) завоевали бронзовые награды.
Турнир завершится 3 августа. Россияне выступают в нейтральном статусе.
