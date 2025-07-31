Россиянки взяли три бронзовых награды на юниорском чемпионате мира по борьбе в Афинах

Российская команда завоевала три бронзы в первый день юниорского ЧМ по борьбе.

Соревнования среди спортсменов до 17 лет проходит в Афинах. В весовой категории до 49 кг бронзовым призером стала Полина Бочкарева, до 57 кг – Алина Бароева, до 65 кг – Лилия Ермохина.

Участники из России выступают под флагом Объединенного мира борьбы. Турнир завершится 3 августа.