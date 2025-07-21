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Вольная борьба. Матчевая встреча. Россия победила США со счетом 6:4

Россия победила США в матчевой встрече по вольной борьбе со счетом 6:4.

Встреча российских и американских борцов под лозунгом «Борьба за мир» прошла 21 июля в Будапеште. Перед соревнованиями прозвучали гимны двух стран, а на экранах появились российские и американские флаги. 

Вольная борьба

Матчевая встреча Россия – США

Будапешт, Венгрия

Итоговый счет: 6:4

До 57 кг

Муса Мехтиханов (Россия) – Люк Лилледаль (США) – 8:5

До 61 кг

Муслим Мехтиханов (Россия) – Сет Гросс (США) – 10:0

До 65 кг

Абасгаджи Магомедов (Россия) – Сиджей Компосито (США) – 13:2

До 70 кг

Сайын Казырык (Россия) – Брюс Андониан (США) – 13:0

До 74 кг

Магома Дибиргаджиев (Россия) – Джозеф Блейз (США) – 8:4

До 79 кг

Мохьмад Насирхаев (Россия) – Дижей Хамити (США) – 8:12

До 86 кг

Аманула Расулов (Россия) – Маркус Коулмен (США) – 7:8

До 92 кг

Аманула Гаджимагомедов (Россия) – Майк Маккиавелло (США) – 6:10

До 97 кг

Константин Пшеничников (Россия) – Джей Айелло (США) – 1:8

До 125 кг

Зелимхан Хизриев (Россия) – Трент Хилджер (США) – 11:0

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
вольная борьба
Матчевая встреча Россия – США
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Абасгаджи Магомедов
Магома Дибиргаджиев
Муслим Мехтиханов
Зелимхан Хизриев
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