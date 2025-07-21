Вольная борьба. Матчевая встреча. Россия победила США со счетом 6:4
Встреча российских и американских борцов под лозунгом «Борьба за мир» прошла 21 июля в Будапеште. Перед соревнованиями прозвучали гимны двух стран, а на экранах появились российские и американские флаги.
Вольная борьба
Матчевая встреча Россия – США
Будапешт, Венгрия
Итоговый счет: 6:4
До 57 кг
Муса Мехтиханов (Россия) – Люк Лилледаль (США) – 8:5
До 61 кг
Муслим Мехтиханов (Россия) – Сет Гросс (США) – 10:0
До 65 кг
Абасгаджи Магомедов (Россия) – Сиджей Компосито (США) – 13:2
До 70 кг
Сайын Казырык (Россия) – Брюс Андониан (США) – 13:0
До 74 кг
Магома Дибиргаджиев (Россия) – Джозеф Блейз (США) – 8:4
До 79 кг
Мохьмад Насирхаев (Россия) – Дижей Хамити (США) – 8:12
До 86 кг
Аманула Расулов (Россия) – Маркус Коулмен (США) – 7:8
До 92 кг
Аманула Гаджимагомедов (Россия) – Майк Маккиавелло (США) – 6:10
До 97 кг
Константин Пшеничников (Россия) – Джей Айелло (США) – 1:8
До 125 кг
Зелимхан Хизриев (Россия) – Трент Хилджер (США) – 11:0