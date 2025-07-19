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Олимпийская чемпионка по борьбе японка Хитоми Обара умерла в возрасте 44 лет

Олимпийская чемпионка по борьбе из Японии Хитоми Обара скончалась в возрасте 44 лет.

Причины смерти не называются из соображений конфиденциальности.

Обара побеждала на Играх-2012 в Лондоне в весовой категории до 48 кг. Также она является восьмикратной чемпионкой мира – дважды в весе до 48 кг (2010, 2011) и шесть раз в весе до 51 кг (2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008).

В июне Обара вошла в тренерский штаб сборной Японии для подготовки команды к Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе. 

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: UWW
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