Олимпийская чемпионка по борьбе японка Хитоми Обара умерла в возрасте 44 лет

Олимпийская чемпионка по борьбе из Японии Хитоми Обара скончалась в возрасте 44 лет.

Причины смерти не называются из соображений конфиденциальности.

Обара побеждала на Играх-2012 в Лондоне в весовой категории до 48 кг. Также она является восьмикратной чемпионкой мира – дважды в весе до 48 кг (2010, 2011) и шесть раз в весе до 51 кг (2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008).

В июне Обара вошла в тренерский штаб сборной Японии для подготовки команды к Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе.