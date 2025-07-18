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  • Погиб парашютист Феликс Баумгартнер, который в 2012-м прыгал из стратосферы. Он разбился во время полета на параплане
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Погиб парашютист Феликс Баумгартнер, который в 2012-м прыгал из стратосферы. Он разбился во время полета на параплане

Погиб парашютист Феликс Баумгартнер, который в 2012-м прыгал из стратосферы.

Как сообщает газета Kurier, 17 июля австрийскому спортсмену-экстремалу стало плохо во время полета на параплане в Италии. Он потерял управление над летательным аппаратом и разбился в Порто-Сант-Эльпидио, у побережья Адриатического моря.

Параплан рухнул в бассейн одной из гостиниц, а 56-летний Баумгартнер скончался на месте. При происшествии также пострадала сотрудница отеля – в нее отлетел обломок аппарата. Женщину доставили в больницу с травмами шеи.

Издание Kronen Zeitung отмечает, что причиной смерти австрийца могла стать остановка сердца, однако более точные данные станут известны позже.

Баумгартнер обрел мировую известность в 2012 году после прыжка из стратосферы с высоты примерно 39 км. Это произошло в рамках проекта Red Bull Stratos, тогда австриец приземлился с парашютом в пустыне штата Нью-Мексико в США.

На грани безумия. Прыжок Баумгартнера из стратосферы

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Kurier
парашютизм
происшествия
Феликс Баумгартнер
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