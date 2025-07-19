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Во время тестового матча ЮАР и Италии у зрителей украли около 100 телефонов

Во время тестового матча ЮАР и Италии у зрителей украли около 100 телефонов.

Матч проходил 12 июля на стадионе Nelson Mandela Bay Stadium в городе Гцгебеха (ЮАР). Стадион во время регбийных матчей вмещает 46 тысяч болельщиков.

Сборная ЮАР обыграла Италию со счетом 45:0.

После матча многие болельщики обратились в полицию по поводу украденных телефонов. Также жаловались на воровство из припаркованных у стадиона машин.

В общей сложности у зрителей пропало около 100 телефонов. Устройства пропадали из сумок, у некоторых смартфоны вырывали прямо из рук в толпе или в очереди на вход и выход.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: MSN
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