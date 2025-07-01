Михаил Мамиашвили: «Будем надеяться, что все наши аргументы будут услышаны, и Садулаев выступит в Хорватии на чемпионате мира»

Михаил Мамиашвили надеется, что Абдулрашид Садулаев выступит на чемпионате мира.

В апреле двукратный олимпийский чемпион пропустил чемпионат Европы из-за отказа в получении визы. Сообщалось, что у борца запрет на въезд в ЕС на 59 месяцев из-за нарушений правил въезда.

Чемпионат мира пройдет с 13 по 21 сентября в Хорватии.

— После чемпионата России к вам обратился Садулаев по поводу чемпионата мира. Как сейчас развивается ситуация с визами?

— Мы занимаемся этим вопросом. После чемпионата Европы, конечно, работа велась.

— Есть уверенность, что Садулаев попадает на чемпионат мира?

— Ведется ежедневная кропотливая работа, и, поверьте мне, весь спортивный мир заинтересован в том, чтобы Садулаев боролся — даже его соперники. У Абдулрашида даже в США есть свой фан-клуб, а его один из принципиальных оппонентов, олимпийский чемпион Кайл Снайдер, регулярно интересуется здоровьем Садулаева и предлагает свою помощь.

Будем надеяться, что все наши аргументы будут услышаны, и Садулаев выступит и в Хорватии на чемпионате мира, и на других зарубежных стартах.

— Есть ли замена, если вдруг Садулаев не сможет попасть на турнир?

— Пока такой вопрос не рассматривается, но есть спортсмен, который занял второе место (Магомед Курбанов) и показал уверенную и достойную борьбу в финале, — сказал Мамиашвили.