Сидакову не будут оперировать колено. Он получил травму на чемпионате Европы в апреле

Борцу Заурбеку Сидакову не будут оперировать колено.

Олимпийский чемпион получил повреждения крестообразных связок колена во время финальной схватки на чемпионате Европы в апреле.

«Операции не будет. Заурбек будет заниматься закачкой ноги. Планируется, что в течение пары месяцев он вернется на ковер», – рассказали в команде спортсмена.