Сидакову не будут оперировать колено. Он получил травму на чемпионате Европы в апреле
Борцу Заурбеку Сидакову не будут оперировать колено.
Олимпийский чемпион получил повреждения крестообразных связок колена во время финальной схватки на чемпионате Европы в апреле.
«Операции не будет. Заурбек будет заниматься закачкой ноги. Планируется, что в течение пары месяцев он вернется на ковер», – рассказали в команде спортсмена.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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