  • Спортс
  • Борьба
  • Новости
  • Четырехкратный чемпион мира по борьбе Салман Хасимиков ушел из жизни в возрасте 72 лет
4

Четырехкратный чемпион мира по борьбе Салман Хасимиков ушел из жизни в возрасте 72 лет

Четырехкратный чемпион мира по борьбе Салман Хасимиков умер в возрасте 72 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России. 

«Сегодня, 28 мая, на 73-м году ушел из жизни четырехкратный чемпион мира по вольной борьбе, выдающийся тяжеловес Салман Хасимиков.

Федерация спортивной борьбы России, спортсмены и тренеры сборных команд России по вольной, греко-римской и женской борьбе искренне соболезнуют родным и близким Салмана Алхазуровича», – говорится в сообщении. 

Хасимиков – четырехкратный чемпион мира (1979, 1981, 1982, 1983), двукратный чемпион Европы (1979, 1981), четырехкратный чемпион СССР. Выступал в весовой категории свыше 100 кг. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ФСБР
Салман Хасимиков
logoсборная России по борьбе
вольная борьба
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости борьбы в любимой соцсети
Главные новости
Мамиашвили о Хасимикове: «Это был мой родной и близкий человек. Мы были с ним в одной команде, чувствовали огромную поддержку от него»
вчера, 11:03
Борец Рамазанов, выигравший Олимпиаду за Болгарию: «Спортсмены не предатели, все хотят заработать. Остался бы в сборной России – и ничего бы не получил»
4126 мая, 11:10
Михаил Мамиашвили: «Мы в ФСБР убеждены в том, что Гацалов — чистый спортсмен, так что все будет нормально»
224 мая, 17:53
В допинг‑пробе Гацалова обнаружили вещество, стимулирующее синтез гормона роста
21 мая, 09:19
Владимир Иваницкий: «За год до Олимпиады-2000 отец сказал: «Карелин не выиграет. У него в глазах ничего нет»
16 мая, 06:42
Гацалов отстранен от должности главного тренера сборной России по вольной борьбе
14 мая, 14:48
Мамиашвили о Гацалове: «Ни о каком отстранении речи нет, есть вопросы по 2015 году. У меня нет ни одного официального документа, а человека уже отстранили»
114 мая, 09:19
Хаджимурат Гацалов: «Я продолжаю работу в должности главного тренера сборной России. Жду результата разбирательств»
114 мая, 09:02
Главный тренер сборной России по вольной борьбе Гацалов отстранен за допинг. Нарушение совершено в 2015-м
1313 мая, 13:54
Мамиашвили о визе Садулаева: «Сложно загадывать, удастся ли решить вопрос до сентября. Надеюсь, что получится, делаем совместно с МИД все возможное»
8 мая, 14:44
Ко всем новостям
Последние новости
Умер двукратный призер ЧМ по греко-римской борьбе Виктор Авдышев
6 мая, 13:25
Карелин о ценностях в спорте: «Это предмет для нападок со стороны тех, кто живет в заблуждениях, считая, что можно навязать миру какие-то особые правила»
125 апреля, 18:52
Михаил Мамиашвили: «Овечкин — один из самых ярких россиян. Весь мир нормальных людей радуется и переживает за его результат, в том числе и американцы»
6 апреля, 19:36
«Спорт в наше время слишком политизирован. Спортсмены вынуждены выступать, принимая нейтральный статус». В Минспорте Ирана осудили санкции против россиян
118 октября 2024, 09:40
Михаил Мамиашвили: «Потенциально мы должны брать все лицензии для участия в Олимпиаде. Но есть масса вопросов, ограничений»
10 мая 2024, 19:40
Чепиков о недопуске Евлоева до отбора к ОИ-2024: «Националистические настроения в западных странах имеют место. Дело доходит до абсурда»
219 марта 2024, 21:13
Михаил Мамиашвили: «Во главу угла в олимпизме всегда ставилось рукопожатие, а не пьедестал и гонорары»
118 сентября 2023, 08:15
Михаил Мамиашвили: «Подготовка к чемпионату мира идет в штатном режиме. Состав россиян еще не определен»
8 сентября 2023, 06:58
Мамиашвили о допуске российских спортсменов на Азиатские игры: «Это будет прекрасно. Но пока нет формулировки, нужен документ»
9 июля 2023, 19:05
Отец олимпийского чемпиона Заурбека Сидакова погиб в ДТП
210 апреля 2023, 20:27