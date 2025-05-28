Четырехкратный чемпион мира по борьбе Салман Хасимиков ушел из жизни в возрасте 72 лет
Четырехкратный чемпион мира по борьбе Салман Хасимиков умер в возрасте 72 лет.
Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.
«Сегодня, 28 мая, на 73-м году ушел из жизни четырехкратный чемпион мира по вольной борьбе, выдающийся тяжеловес Салман Хасимиков.
Федерация спортивной борьбы России, спортсмены и тренеры сборных команд России по вольной, греко-римской и женской борьбе искренне соболезнуют родным и близким Салмана Алхазуровича», – говорится в сообщении.
Хасимиков – четырехкратный чемпион мира (1979, 1981, 1982, 1983), двукратный чемпион Европы (1979, 1981), четырехкратный чемпион СССР. Выступал в весовой категории свыше 100 кг.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ФСБР
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