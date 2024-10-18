Мамиашвили о Хасимикове: «Это был мой родной и близкий человек. Мы были с ним в одной команде, чувствовали огромную поддержку от него»
Михаил Мамиашвили выразил соболезнования в связи с уходом Салмана Хасимикова.
Четырехкратный чемпион мира по вольной борьбе Хасимикова ушел из жизни в возрасте 72 лет.
«Это был мой родной и близкий человек. Мы были с ним в одной команде. Для нас он всегда был старшим, чувствовали огромную поддержку от него. У нас всегда были такие семейные отношения.
Конечно, это колоссальная потеря для его семьи и тех, кто его знал, дружил с ним. Великий чемпион, светлая ему память, скорбим вместе с его семьей, родными и близкими», — сказал президент Федерации спортивной борьбы России Мамиашвили.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
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