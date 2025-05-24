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Михаил Мамиашвили: «Мы в ФСБР убеждены в том, что Гацалов — чистый спортсмен, так что все будет нормально»

Мамиашвили заявил, что в ФСБР не сомневаются в невиновности Гацалова.

13 мая Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило о временном отстранении олимпийского чемпиона Хаджимурата Гацалова из-за обвинения в нарушении антидопинговых правил, которое совершено 10 мая 2015 года.

«Новых вводных нет, юристы занимаются этим дело. Мы в ФСБР убеждены в том, что Гацалов — чистый спортсмен, так что все будет нормально.

Что касается сроков, их не назову. В данный момент речь идет о юридической работе, которая идет», – сказал глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Все про спорт»
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