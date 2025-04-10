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Чермен Валиев: «Мамиашвили назвал меня предателем родины. Я был в недоумении»

Борец Чермен Валиев заявил, что Мамиашвили назвал его предателем родины.

В Братиславе проходит чемпионат Европы по борьбе. Накануне экс-российский борец Чермен Валиев, представляющий Албанию, выиграл золото в весовой категории до 74 кг. В финале он одолел олимпийского чемпиона россиянина Заурбека Сидакова.

Церемонию награждения проводил глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. Сообщается, что он грубо надел медаль на Валиева, а также назвал его предателем.

– Когда я переходил выступать за другую страну, я соблюдал все рамки международного перехода, все официально подписывалось. Я заплатил взнос – пять тысяч евро в международную федерацию и пять тысяч евро в Федерацию борьбы России.

– Что произошло на церемонии награждения?

– Михаил Геразиевич назвал меня предателем родины. Я был в недоумении...

– Пытались ли вы поговорить с ним после ситуации на награждении?

– Я подходил к нему, но организаторы увели меня, – сказал Валиев.

«Вперемешку с матом назвал предателем». Босс нашей борьбы устроил скандал на награждении Евро

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoЧермен Валиев
чемпионат Европы
сборная Албании
ФСБР
logoМихаил Мамиашвили
вольная борьба
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