  • Спортс
  • Борьба
  • Новости
  • Мамиашвили о Валиеве: «Сборная Албании получила заслуженную золотую медаль, потому что они вложили труд в его подготовку. В кавычках, конечно»
27

Мамиашвили о Валиеве: «Сборная Албании получила заслуженную золотую медаль, потому что они вложили труд в его подготовку. В кавычках, конечно»

Михаил Мамиашвили заявил, что не нужно раздувать инцидент на награждении на ЧЕ.

В Братиславе проходит чемпионат Европы по борьбе. Накануне экс-российский борец Чермен Валиев, представляющий Албанию, выиграл золото в весовой категории до 74 кг. В финале он одолел олимпийского чемпиона россиянина Заурбека Сидакова.

Церемонию награждения проводил глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. Сообщается, что он грубо надел медаль на Валиева, а также назвал его предателем.

«С чего вы взяли, что произошел инцидент? Понятно же, кому было нужно это все раздувать. Не надо из этого (церемонии награждения) создавать событие. Наградили, поздравили, что дальше? Он же не ушел, остался на пьедестале и получил медаль. Заслуженную.

Сборная Албании получила заслуженную золотую медаль, потому что они вложили труд, талант, свой вклад в его подготовку. В кавычках, конечно», – сказал Мамиашвили «Р-Спорт».

Также он прокомментировал слова бывшего главного тренера сборной России по вольной борьбе Дзамболата Тедеева, заявившего, что глава ФСБР «продает борцов в разные сборные и отпускает их за большие деньги, идущие не на развитие нашего вида спорта, а исключительно в собственный карман».

– Если для него это уже история знакомая, зачем в соцсети выкладывать, если есть такая информация? Он должен сделать то, что очень хорошо умеет делать, – написать в правоохранительные органы. И пусть занимается, если у него есть такая информация.

Кстати, очень странно, что двадцатилетия возглавляя сборную команду, будучи вице‑президентом федерации, как‑то позволял брать кому‑то кого‑то куда‑то продавать. Тогда откуда эти конфликты, если спортсмен продан? Какие могут быть конфликты? Претензии какие? Ну, продал и продал.

– Это прямое обвинение. Вы будете как‑то с этим разбираться, может, в суд пойдете?

– Честно говоря, я даже не додумался. Я все это не читаю, не видел это, – цитирует Мамиашвили «Матч ТВ».

«Вперемешку с матом назвал предателем». Босс нашей борьбы устроил скандал на награждении Евро

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
logoМихаил Мамиашвили
Дзамболат Тедеев
logoЧермен Валиев
ФСБР
вольная борьба
сборная Албании
чемпионат Европы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости борьбы в любимой соцсети
Материалы по теме
Дзамболат Тедеев: «Мамиашвили говорит о предательстве, а сам продает борцов в сборные за деньги, идущие в собственный карман»
15сегодня, 07:46
Тренер Валиева: «Мне звонил тренер Сидакова и поздравлял. Чермен вырос на Заурбеке»
2сегодня, 06:53
Мамиашвили о Валиеве: «Национальная команда его готовила, но сегодня он уже под албанским флагом со слезами на глазах. Таким, как Чермен, им какая разница — какой флаг?»
76вчера, 21:15
Главные новости
Дзамболат Тедеев: «Мамиашвили говорит о предательстве, а сам продает борцов в сборные за деньги, идущие в собственный карман»
15сегодня, 07:46
Тренер Валиева: «Мне звонил тренер Сидакова и поздравлял. Чермен вырос на Заурбеке»
2сегодня, 06:53
Мамиашвили о Валиеве: «Национальная команда его готовила, но сегодня он уже под албанским флагом со слезами на глазах. Таким, как Чермен, им какая разница — какой флаг?»
76вчера, 21:15
Мамиашвили во время награждения на чемпионате Европы назвал предателем выступающего за Албанию Валиева (Metaratings)
83вчера, 21:11
Тренер Валиева о Мамиашвили: «Это взрослый человек, у него седые волосы. Если он себе это позволил, то я не знаю, как его человеком можно назвать»
15вчера, 20:45
Вербина и Сидельникова вышли в финал чемпионата Европы по борьбе, Соколова проведет поединок за бронзу
вчера, 18:56
Угуев выиграл золото чемпионата Европы по борьбе, Сидаков завоевал серебро, Найфонов – бронзу
12вчера, 16:36
Давид Баев: «Сайтиев — легендарный борец. Его имя стало нарицательным, как Роналдо или Марадона в футболе»
вчера, 14:32
Монгуш, Ибрагимов, Баев, Усманов выиграли золото чемпионата Европы по вольной борьбе, у Курбанова – серебро
98 апреля, 17:55
Абдулрашид Садулаев: «Чемпионат Европы все же пройдет без моего участия. Я был заряжен, сфокусирован и готов, но так и не получил добро на въезд в Словакию»
46 апреля, 17:16
Ко всем новостям
Последние новости
Михаил Мамиашвили: «Овечкин — один из самых ярких россиян. Весь мир нормальных людей радуется и переживает за его результат, в том числе и американцы»
6 апреля, 19:36
«Спорт в наше время слишком политизирован. Спортсмены вынуждены выступать, принимая нейтральный статус». В Минспорте Ирана осудили санкции против россиян
118 октября 2024, 09:40
Михаил Мамиашвили: «Потенциально мы должны брать все лицензии для участия в Олимпиаде. Но есть масса вопросов, ограничений»
10 мая 2024, 19:40
Чепиков о недопуске Евлоева до отбора к ОИ-2024: «Националистические настроения в западных странах имеют место. Дело доходит до абсурда»
219 марта 2024, 21:13
Михаил Мамиашвили: «Во главу угла в олимпизме всегда ставилось рукопожатие, а не пьедестал и гонорары»
118 сентября 2023, 08:15
Михаил Мамиашвили: «Подготовка к чемпионату мира идет в штатном режиме. Состав россиян еще не определен»
8 сентября 2023, 06:58
Мамиашвили о допуске российских спортсменов на Азиатские игры: «Это будет прекрасно. Но пока нет формулировки, нужен документ»
9 июля 2023, 19:05
Отец олимпийского чемпиона Заурбека Сидакова погиб в ДТП
210 апреля 2023, 20:27
Мамиашвили о возвращении россиян на международные старты: «Убежден, что МОК найдет компромиссное решение и докажет свою состоятельность»
13 февраля 2023, 06:47
Михаил Мамиашвили: «Убежден, что подавляющее большинство спортсменов, тренеров не мыслят мировой спорт без участия россиян»
127 января 2023, 17:22