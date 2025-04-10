Мамиашвили о Валиеве: «Сборная Албании получила заслуженную золотую медаль, потому что они вложили труд в его подготовку. В кавычках, конечно»

Михаил Мамиашвили заявил, что не нужно раздувать инцидент на награждении на ЧЕ.

В Братиславе проходит чемпионат Европы по борьбе. Накануне экс-российский борец Чермен Валиев, представляющий Албанию, выиграл золото в весовой категории до 74 кг. В финале он одолел олимпийского чемпиона россиянина Заурбека Сидакова.

Церемонию награждения проводил глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. Сообщается, что он грубо надел медаль на Валиева, а также назвал его предателем.

«С чего вы взяли, что произошел инцидент? Понятно же, кому было нужно это все раздувать. Не надо из этого (церемонии награждения) создавать событие. Наградили, поздравили, что дальше? Он же не ушел, остался на пьедестале и получил медаль. Заслуженную.

Сборная Албании получила заслуженную золотую медаль, потому что они вложили труд, талант, свой вклад в его подготовку. В кавычках, конечно», – сказал Мамиашвили «Р-Спорт».

Также он прокомментировал слова бывшего главного тренера сборной России по вольной борьбе Дзамболата Тедеева, заявившего , что глава ФСБР «продает борцов в разные сборные и отпускает их за большие деньги, идущие не на развитие нашего вида спорта, а исключительно в собственный карман».

– Если для него это уже история знакомая, зачем в соцсети выкладывать, если есть такая информация? Он должен сделать то, что очень хорошо умеет делать, – написать в правоохранительные органы. И пусть занимается, если у него есть такая информация.

Кстати, очень странно, что двадцатилетия возглавляя сборную команду, будучи вице‑президентом федерации, как‑то позволял брать кому‑то кого‑то куда‑то продавать. Тогда откуда эти конфликты, если спортсмен продан? Какие могут быть конфликты? Претензии какие? Ну, продал и продал.

– Это прямое обвинение. Вы будете как‑то с этим разбираться, может, в суд пойдете?

– Честно говоря, я даже не додумался. Я все это не читаю, не видел это, – цитирует Мамиашвили «Матч ТВ» .

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