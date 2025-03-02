Дегтярев выразил соболезнования в связи со смертью Сайтиева: «Он был человеком с огромной внутренней силой, честью и преданностью своему делу»

Михаил Дегтярев выразил соболезнования в связи со смертью Бувайсара Сайтиева.

Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе скончался в возрасте 49 лет.

«С глубокой скорбью воспринял известие о преждевременной и трагической кончине Бувайсара Сайтиева . Он был не только одним из самых титулованных борцов вольного стиля в истории, многократным чемпионом мира и трехкратным олимпийским чемпионом, но и человеком с огромной внутренней силой, честью и преданностью своему делу. Его вклад в развитие спорта неоценим.

Мы были знакомы лично, работали вместе в Государственной Думе, где он состоял в Комитете по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Выражаю искренние соболезнования его родным, близким, друзьям и всем, кто знал и уважал этого выдающегося человека», – написал министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Дегтярев .