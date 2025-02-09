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Степанов выиграл рейтинговый турнир Объединенного мира борьбы в Загребе

Степанов выиграл рейтинговый турнир Объединенного мира борьбы в Загребе.

В финале в весовой категории до 77 кг в греко-римской борьбе россиянин одержал победу над представителем Венгрии Золтаном Леваи. Еще один российский спортсмен, Сергей Кутузов, взял бронзу.

В женской борьбе в весе до 76 кг Валерия Трифонова заняла второе место. В финале она уступила представляющей США уроженке Москвы Елене Макоед.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Р-Спорт
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Женская борьба
Сергей Степанов
Валерия Трифонова
logoсборная России жен
Сергей Кутузов
результаты
греко-римская борьба
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