Степанов выиграл рейтинговый турнир Объединенного мира борьбы в Загребе.

В финале в весовой категории до 77 кг в греко-римской борьбе россиянин одержал победу над представителем Венгрии Золтаном Леваи. Еще один российский спортсмен, Сергей Кутузов, взял бронзу.

В женской борьбе в весе до 76 кг Валерия Трифонова заняла второе место. В финале она уступила представляющей США уроженке Москвы Елене Макоед.