Степанов выиграл рейтинговый турнир Объединенного мира борьбы в Загребе
Степанов выиграл рейтинговый турнир Объединенного мира борьбы в Загребе.
В финале в весовой категории до 77 кг в греко-римской борьбе россиянин одержал победу над представителем Венгрии Золтаном Леваи. Еще один российский спортсмен, Сергей Кутузов, взял бронзу.
В женской борьбе в весе до 76 кг Валерия Трифонова заняла второе место. В финале она уступила представляющей США уроженке Москвы Елене Макоед.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Р-Спорт
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