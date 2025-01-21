Михаил Мамиашвили: «Многие международные федерации начинают осознавать пагубность решений, принятых под русофобскими девизами»

Мамиашвили надеется, что политическое давление на спортивные организации снизится.

Ранее глава Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Йохан Элиаш выступил за допуск российских спортсменов к соревнованиям в индивидуальном нейтральном статусе.

«Сегодня, к счастью, многие международные федерации начинают осознавать пагубность решений, принятых под русофобскими девизами. Надеюсь, что это четырехлетие не будет омрачено сугубо политическим давлением на спортивные общественные организации и олимпийское движение», – сказал президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

«Спортсмены не ответственны за то, где родились». Босс мировых лыж заговорил о допуске наших