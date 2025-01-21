  • Спортс
  • Борьба
  • Новости
  • Михаил Мамиашвили: «Многие международные федерации начинают осознавать пагубность решений, принятых под русофобскими девизами»
0

Михаил Мамиашвили: «Многие международные федерации начинают осознавать пагубность решений, принятых под русофобскими девизами»

Мамиашвили надеется, что политическое давление на спортивные организации снизится.

Ранее глава Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Йохан Элиаш выступил за допуск российских спортсменов к соревнованиям в индивидуальном нейтральном статусе. 

«Сегодня, к счастью, многие международные федерации начинают осознавать пагубность решений, принятых под русофобскими девизами. Надеюсь, что это четырехлетие не будет омрачено сугубо политическим давлением на спортивные общественные организации и олимпийское движение», – сказал президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

«Спортсмены не ответственны за то, где родились». Босс мировых лыж заговорил о допуске наших

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Vprognoze
ФСБР
logoМихаил Мамиашвили
logoсборная России по борьбе
Политика
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости борьбы в любимой соцсети
Материалы по теме
Михаил Мамиашвили: «Надо пожелать Трампу успеха, достойно пройти инаугурацию. Но нам нужно ориентироваться на свои цели, задачи, интересы»
111 января, 18:47
«Есть такие, кто в сложное для спорта и страны время даже не поставил никого в известность. Перебежчиков нигде не любили». Мамиашвили о борцах, не предупредивших о своих переходах
9 января, 11:10
Мамиашвили о неучастии борцов в Олимпиаде-2024: «99% спортсменов, кого одобрил МОК, не отобрались на Игры. Нужно ехать, чтобы сражаться»
614 декабря 2024, 06:51
Рекомендуем
Главные новости
Азербайджан обратится в МОК из-за плохого качества медалей Олимпиады-2024 в Париже
2вчера, 06:14
Михаил Мамиашвили: «Надо пожелать Трампу успеха, достойно пройти инаугурацию. Но нам нужно ориентироваться на свои цели, задачи, интересы»
111 января, 18:47
«Есть такие, кто в сложное для спорта и страны время даже не поставил никого в известность. Перебежчиков нигде не любили». Мамиашвили о борцах, не предупредивших о своих переходах
9 января, 11:10
Пятикратный олимпийский чемпион Михаин Лопес может провести бой по ММА в России
722 декабря 2024, 12:00
Пятикратный олимпийский чемпион Михаин Лопес не прилетел в Россию на турнир National Fighting League
20 декабря 2024, 20:06
Абдулрашид Садулаев: «Чемпион UFC не потянет бой с олимпийским чемпионом. Разные уровни»
3516 декабря 2024, 16:43
Пятикратный олимпийский чемпион Лопес: «Готов делиться опытом и знаниями в России. Вместе с Садулаевым проведем в Ингушетии мастер-классы»
114 декабря 2024, 13:37
Мамиашвили о неучастии борцов в Олимпиаде-2024: «99% спортсменов, кого одобрил МОК, не отобрались на Игры. Нужно ехать, чтобы сражаться»
614 декабря 2024, 06:51
Российские борцы Дургаев и Маликов дисквалифицированы на 4 года за допинг
312 декабря 2024, 13:28
Михаин Лопес: «В России великие традиции борьбы. Это особенная страна, тут особенные люди»
10 декабря 2024, 13:23
Ко всем новостям
Последние новости
«Спорт в наше время слишком политизирован. Спортсмены вынуждены выступать, принимая нейтральный статус». В Минспорте Ирана осудили санкции против россиян
118 октября 2024, 09:40
Михаил Мамиашвили: «Потенциально мы должны брать все лицензии для участия в Олимпиаде. Но есть масса вопросов, ограничений»
10 мая 2024, 19:40
Чепиков о недопуске Евлоева до отбора к ОИ-2024: «Националистические настроения в западных странах имеют место. Дело доходит до абсурда»
219 марта 2024, 21:13
Михаил Мамиашвили: «Во главу угла в олимпизме всегда ставилось рукопожатие, а не пьедестал и гонорары»
118 сентября 2023, 08:15
Михаил Мамиашвили: «Подготовка к чемпионату мира идет в штатном режиме. Состав россиян еще не определен»
8 сентября 2023, 06:58
Мамиашвили о допуске российских спортсменов на Азиатские игры: «Это будет прекрасно. Но пока нет формулировки, нужен документ»
9 июля 2023, 19:05
Отец олимпийского чемпиона Заурбека Сидакова погиб в ДТП
210 апреля 2023, 20:27
Мамиашвили о возвращении россиян на международные старты: «Убежден, что МОК найдет компромиссное решение и докажет свою состоятельность»
13 февраля 2023, 06:47
Михаил Мамиашвили: «Убежден, что подавляющее большинство спортсменов, тренеров не мыслят мировой спорт без участия россиян»
127 января 2023, 17:22
Михаил Мамиашвили: «Мы готовы ехать на Азиатские игры. Уверен, здравый смысл и идеалы олимпизма будут выше давления и чьих-то интересов»
226 января 2023, 14:01
Рекомендуем