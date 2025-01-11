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Михаил Мамиашвили: «Надо пожелать Трампу успеха, достойно пройти инаугурацию. Но нам нужно ориентироваться на свои цели, задачи, интересы»

Михаил Мамиашвили оценил возможные перемены в спорте с приходом Дональда Трампа.

20 января состоится инаугурация Трампа, который займет пост президента США. 

«Нам надо пожелать Трампу успеха, достойно пройти инаугурацию и прочее. Но нам нужно ориентироваться на свои цели, задачи, интересы и быть конкурентоспособными. Тогда, я думаю, все будет нормально.

Будем надеяться на то, что мы реализуем себя – те задачи, которые перед нами ставит наш президент [Владимир Путин], наш национальный лидер! Будем соответствовать, будем конкурентоспособны, будем состоятельны. Все будет нормально! Мы обречены на успех. Победа будет за нами, с Божьей помощью!» – сказал президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Мамиашвили.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoВладимир Путин
logoМихаил Мамиашвили
logoДональд Трамп
Политика
ФСБР
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