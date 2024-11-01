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Мамиашвили о недопуске борцов на Олимпиаду: «МОК принял окончательное решение, оно было преступной ошибкой»

Михаил Мамиашвили назвал недопуск российских борцов «преступной ошибкой» МОК.

Ранее Международный олимпийский комитет не допустил до Игр-2024 в Париже лидеров российской сборной, в том числе олимпийских чемпионов Абдулрашида Садулаева, Заура Угуева и Заурбека Сидакова.

«Сегодня уже весь мир понимает, что безумно исключать из соревнований спортсменов той или иной страны, тех людей, которые собой олицетворяют этот вид спорта.

Это касается наших олимпийских чемпионов Абдулрашида Садулаева, Заура Угуева, Заурбека Сидакова, отстраненных МОК от участия в Олимпийских играх в Париже. И победа Садулаева на чемпионате мира – это победа всего мирового борцовского сообщества (31 октября Садулаев выиграл золото на ЧМ по неолимпийским весовым категориям – Спортс’‘).

Потому что, как вы знаете, борцовское сообщество занимало очень прагматичную позицию. И руководство Объединенного мира борьбы (UWW), и мировая борцовская общественность сразу высказали крайне негативное отношение к попыткам МОК ограничить участие в соревнованиях российских и белорусских спортсменов.

Но, к сожалению, МОК принял окончательное решение, конечно, оно было преступной ошибкой. Но Абдулрашид Садулаев сумел справиться со всеми теми вызовами, которые у него были», – сказал президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Мамиашвили.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
logoМОК
Чемпионат мира по борьбе
logoсборная России по борьбе
logoМихаил Мамиашвили
ФСБР
logoОлимпиада-2024
logoАбдулрашид Садулаев
UWW
Заур Угуев
logoЗаурбек Сидаков
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