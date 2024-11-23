Борец Кутузов о пропуске Олимпиады-2024: «Я верующий человек и верю, что для меня это просто очередная трудность, чтобы пройти ее»

Борец Сергей Кутузов рассказал, как переживал недопуск к Олимпиаде в Париже.

Кутузову 25 лет, он является серебряным призером ЧМ-2021 по греко-римской борьбе.

«Конечно, тяжелый период, не буду скрывать, но хвала нашему Иисусу Христу, я верующий человек и верю, что для меня это просто очередная трудность, чтобы пройти ее.

Конечно, было тяжело, но я благодарен моей семье, моим близким, моей жене, которые меня поддерживали. Спасибо моим тренерам, которые по сей день меня настраивают, говорят: «Значит, ты не в лучших кондициях. Выиграл бы ты Олимпиаду, не отдав ни одного балла?» Я ответил, что не знаю, они сказали, что, когда буду уверен, тогда и буду обижаться.

Сохраняются ли планы на Олимпиаду в Лос-Анджелесе? Да. Это только начало. Я молодой и полон сил и энергии идти вперед и не останавливаться ни при каких обстоятельствах.

Изменится ли как-то подготовка? Сейчас трудно что-то говорить, посоветуемся с тренерами, я не делаю поспешные выводы и не делаю их один. После общения с тренерами уже будет понятно, будем что-что менять или нет», – сказал Кутузов.