Россияне Сефершаев и Лалаев взяли бронзу ЧМ в неолимпийских весовых категориях в греко-римской борьбе

Российские борцы выиграли две бронзы на ЧМ в неолимпийских весовых категориях.

Эмин Сефершаев и Садык Лалаев стали бронзовыми призерами в греко-римской борьбе в весе до 55 кг и до 63 кг соответственно. Турнир проходит в Тиране, россияне выступают в нейтральном статусе.

Как пишет ТАСС, соперником Лалаева в медальной схватке был француз Стефан Клемен, который в итоге не вышел на поединок, опоздав на него из-за логистических проблем в городе. Сефершаев в споре за бронзу победил Манвела Хачатряна из Армении.

Чемпионат мира в неолимпийских весовых категориях

Тирана, Албания

Греко-римская борьба

До 55 кг

1. Эльданиз Азизли (Азербайджан)

2. Поя Дад Марз (Иран)

3. Эмин Сефершаев (Россия)

3. Денис Михай (Румыния)

До 63 кг

1. Нихат Мамедли (Азербайджан)

2. Ержет Жарылкасын (Казахстан)

3. Садык Лалаев (Россия)

3. Карен Асланян (Армения)