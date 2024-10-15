Михаил Мамиашвили: «Поздняков всегда пытался помочь атлетам даже в сложных ситуациях»

Михаил Мамиашвили заявил, что Станислав Поздняков всегда помогал спортсменам.

Ранее Поздняков объявил, что уйдет в отставку с поста президента Олимпийского комитета России (ОКР), который он возглавляет с 2018 года.

«Сложно как-то оценивать деятельность Позднякова, который является моим близким другом, на посту ОКР. Все-таки на годы его правления пришлись очень непростые времена. Сначала мир накрыла пандемия коронавируса. А потом на отечественный спорт наложили все возможные санкции.

Такое и представить себе было сложно, но мы оказались в подобных реалиях. В таких условиях очень непросто что-то делать. При этом он всегда пытался помочь атлетам даже в сложных ситуациях. ОКР отзывался на запросы федераций», – сказал президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Мамиашвили , чьи слова приводит RT.

«Считаю, что он справлялся с ними (с вызовами) достойно, наше сотрудничество с ним всегда было продуктивным и дружеским, уверен – таким и останется. Настоящий олимпийский чемпион во всех смыслах.

Идет тенденция к более четкой вертикали управления спортом, к повышению ответственности общественных организаций, региональных министерств спорта. Это более прозрачное понимание бюджетов, которые составляют общественные организации.

Ключевую роль в этом вопросе играет министерство, мы видим тенденции, которые озвучены министром спорта, и они так или иначе связаны с управленческой вертикалью, с повышением ответственности общественных организаций. Концепция, которая озвучивается министром, требует более значимой коммуникации между общественной организацией, в том числе и с олимпийским комитетом», – цитирует Мамиашвили ТАСС.

При Позднякове ОКР превратился в турагентство, а президент ушел в самый трудный момент

Поздняков уходит из Олимпийского комитета России. Чем запомнилась его работа?