Олимпийский чемпион Заурбек Сидаков не планирует уходить из борьбы
Олимпийский чемпион Заурбек Сидаков не планирует уходить из борьбы
Победитель Игр-2020 в Токио не был допущен к Олимпиаде-2024 в Париже.
«Я не ушел. Вы еще увидите меня в борьбе», – сказал Сидаков.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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