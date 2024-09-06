  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
0

Олимпийский чемпион Заурбек Сидаков не планирует уходить из борьбы

Олимпийский чемпион Заурбек Сидаков не планирует уходить из борьбы

Победитель Игр-2020 в Токио не был допущен к Олимпиаде-2024 в Париже.

«Я не ушел. Вы еще увидите меня в борьбе», – сказал Сидаков.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
вольная борьба
logoсборная России по борьбе
logoЗаурбек Сидаков
Рекомендуем
Читайте новости борьбы в любимой соцсети
Материалы по теме
Михаил Мамиашвили: «Среди американцев есть великие чемпионы с колоссальными борцовскими традициями. Ситуация с недопуском россиян была воспринята ими болезненно»
226 июля, 09:24
Российские борцы отказались от участия в Олимпиаде-2024 в Париже: «Мы не принимаем неспортивный принцип отбора»
856 июля, 11:16
Мамиашвили о недопуске лидеров сборной к Олимпиаде: «Это решение не поддается какой-либо критике. Ну что ж, на войне как на войне»
8315 июня, 13:43
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Александр Карелин: «Медведь был первым, кто показал нам, что трехкратным олимпийским чемпионом быть возможно. Он был ориентиром для нас»
2 сентября, 20:16
Александр Лукашенко: «В памяти белорусского народа Медведь навсегда останется как воплощение силы, мудрости и патриотизма»
2 сентября, 11:05
Умер трехкратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира по вольной борьбе Александр Медведь. Ему было 86 лет
132 сентября, 07:48
Победителю Олимпиады-2024 Тажудинову, выступавшему за Бахрейн, подарили квартиру в Махачкале и породистых скакунов
329 августа, 19:51
Лопес о сравнениях с Карелиным: «Сравнить двух людей такого уровня невозможно. Мы родились ради того, чтобы творить историю»
29 августа, 18:34
Михаин Лопес: «У меня было очень много весогонок, это меня сильно утомило. Если бы не было сгонки, я бы выступил на Олимпиаде еще раз»
29 августа, 18:23
Михаин Лопес: «Мне очень нравится в России. Я выиграл пятое олимпийское золото, но не меньше рад, что удалось пожать руку Карелину»
127 августа, 14:07
Борцов Жамалова, Тажудинова и Рамазанова наградили за медали Парижа-2024 в Дагестане. Они выступали за Узбекистан, Бахрейн и Болгарию
3526 августа, 16:38
Пятикратный олимпийский чемпион Лопес о поездке в Россию: «Это была моя мечта – оказаться в Новосибирске, где родился Карелин»
225 августа, 09:01
Мамиашвили о вручении борцам наград в регионах: «Поддерживаю. Многие уехали выступать за другую сборную, согласовав все, получили полную поддержку»
322 августа, 19:28
Ко всем новостям
Последние новости
Олеся Журавлева завоевала две золотые медали на чемпионате России по спортивной борьбе
28 июля, 17:55
Михаил Мамиашвили: «Потенциально мы должны брать все лицензии для участия в Олимпиаде. Но есть масса вопросов, ограничений»
10 мая, 19:40
Чепиков о недопуске Евлоева до отбора к ОИ-2024: «Националистические настроения в западных странах имеют место. Дело доходит до абсурда»
219 марта, 21:13
Михаил Мамиашвили: «Во главу угла в олимпизме всегда ставилось рукопожатие, а не пьедестал и гонорары»
18 сентября 2023, 08:15
Михаил Мамиашвили: «Подготовка к чемпионату мира идет в штатном режиме. Состав россиян еще не определен»
8 сентября 2023, 06:58
Мамиашвили о допуске российских спортсменов на Азиатские игры: «Это будет прекрасно. Но пока нет формулировки, нужен документ»
9 июля 2023, 19:05
Отец олимпийского чемпиона Заурбека Сидакова погиб в ДТП
210 апреля 2023, 20:27
Мамиашвили о возвращении россиян на международные старты: «Убежден, что МОК найдет компромиссное решение и докажет свою состоятельность»
13 февраля 2023, 06:47
Михаил Мамиашвили: «Убежден, что подавляющее большинство спортсменов, тренеров не мыслят мировой спорт без участия россиян»
127 января 2023, 17:22
Михаил Мамиашвили: «Мы готовы ехать на Азиатские игры. Уверен, здравый смысл и идеалы олимпизма будут выше давления и чьих-то интересов»
226 января 2023, 14:01