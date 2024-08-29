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  • Михаин Лопес: «У меня было очень много весогонок, это меня сильно утомило. Если бы не было сгонки, я бы выступил на Олимпиаде еще раз»
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Михаин Лопес: «У меня было очень много весогонок, это меня сильно утомило. Если бы не было сгонки, я бы выступил на Олимпиаде еще раз»

Кубинский борец Михаин Лопес высказался о своей физической форме.

Лопес – пятикратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе: дважды – в категории до 120 кг, трижды – до 130 кг. 

— Я никогда вживую не видел настолько физически мощного человека, как вы. В кого из предков у вас такие данные?

— У нас в семье вообще все крупные, мама крупная, отец крупный, братья крупные. Мы просто такая семья гигантов.

— На Кубе вообще много габаритных людей?

— Раньше было очень много крупных спортсменов на Кубе, но сейчас их стало меньше. Думаю, это как-то связано с тем, какое развитие спорт принял в мире.

— Какую физическую форму хотите сохранить после завершения карьеры, как будете тренироваться?

— Я буду заниматься, делать какую-то программу тренировочную и заодно буду помогать молодым поколениям.

— Как выглядит ваша диета, сколько раз в день вы питаетесь, чтобы сохранять такую мощь?

— Как я уже говорил, мне от родителей достались большие габариты, мне не нужно какой-то особой еды, чтобы быть таким крупным. Я ем, как обычный человек. Я рано начал заниматься борьбой и сразу понимал, в чем мне нужно себя ограничивать.

— Какой у вас вес между боями? Всплывали цифры в 150 килограммов.

— Да, это верная цифра, я столько вешу между выступлениями. Это нормальный вес для борца моего телосложения, у меня высокий рост, 198 сантиметров. 150 — хороший вес для меня.

— Если бы вам не нужно было гонять вес, вы бы выступили на седьмой по счету Олимпиаде, в 2028 году?

— Думаю, да. Моя карьера длится много лет, было очень много весогонок, это меня сильно утомило, тяжело гонять. Если бы не было сгонки, я бы выступил еще раз, у меня большой опыт и были бы хорошие шансы, — сказал Лопес. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
греко-римская борьба
logoМихаин Лопес
logoсборная Кубы
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