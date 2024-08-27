Михаин Лопес: «Мне очень нравится в России. Я выиграл пятое олимпийское золото, но не меньше рад, что удалось пожать руку Карелину»
Сейчас кубинский борец находится в Москве. На прошлых выходных он посещал Новосибирск, где стал почетным гостем Мемориала Аксенова по греко-римской борьбе, а 28 августа он проведет мастер-класс в Саранске.
«Я очень рад, что мне удалось осуществить свою мечту и выиграть пятую золотую медаль Олимпийских игр, но не меньше рад тому, что мне удалось пожать руку и побывать на родине Александра Карелина.
Большое спасибо Абдулрашиду Садулаеву, что уделил время и приехал, чтобы увидеться со мной. Мы сожалеем, что Абдулрашида не было в Париже, для нас он великий чемпион.
Я искренне благодарю всех россиян за такой теплый прием, мне очень нравится в России, благодарю президента федерации Михаила Мамиашвили. Обязательно приеду еще», – цитирует слова Лопеса сайт Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).
На Олимпиаде-2024 в Париже Лопес выиграл в весовой категории до 130 кг. Он стал первым в истории спортсменом, завоевавшим личные золотые медали на пяти летних Играх подряд.
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