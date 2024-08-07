Индийская спортсменка провалила взвешивание перед финалом турнира по борьбе на Олимпиаде в Париже: перевес 100-150 граммов
Индийская спортсменка лишилась медали Олимпиады в женской борьбе из-за перевеса.
Винеш Пхогат дошла до финала в категории до 50 кг, но провалила утреннее взвешивание в финальный день.
Участницы этой категории должны быть в весе от 48 до 52 килограммов, Винеш не вписалась в верхнюю границу, показав перевес в 100-150 граммов.
Пхогат были дисквалифицирована.
В сети появились фото, на которых видно, что спортсменка пыталась сбросить вес – прыгала на скакалке в комбинезоне, чтобы согнать лишние граммы.
В финале Пхогат заменит кубинка Юснелис Гузман Лопес, она сразится с американкой Сарой Хильдебрандт.
Только это не спасло бабу от расстройства, лишних 100 - 150 грамм выдало устройство...
Села баба у весов и сидит рыдает, красным краешком трусов, слёзы вытирает.
Ох, сама в своей беде я дура виновата, от пристрастия к еде стала вне формата..