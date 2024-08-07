Индийская спортсменка провалила взвешивание перед финалом турнира по борьбе на Олимпиаде в Париже: перевес 100-150 граммов

Индийская спортсменка лишилась медали Олимпиады в женской борьбе из-за перевеса.

Винеш Пхогат дошла до финала в категории до 50 кг, но провалила утреннее взвешивание в финальный день.

Участницы этой категории должны быть в весе от 48 до 52 килограммов, Винеш не вписалась в верхнюю границу, показав перевес в 100-150 граммов.

Пхогат были дисквалифицирована.

В сети появились фото, на которых видно, что спортсменка пыталась сбросить вес – прыгала на скакалке в комбинезоне, чтобы согнать лишние граммы.

В финале Пхогат заменит кубинка Юснелис Гузман Лопес, она сразится с американкой Сарой Хильдебрандт.