Индийская спортсменка провалила взвешивание перед финалом турнира по борьбе на Олимпиаде в Париже: перевес 100-150 граммов

Теги Женская борьба Олимпиада-2024 Винеш Пхогат сборная Индии жен Борьба

Индийская спортсменка лишилась медали Олимпиады в женской борьбе из-за перевеса.

Винеш Пхогат дошла до финала в категории до 50 кг, но провалила утреннее взвешивание в финальный день. 

Участницы этой категории должны быть в весе от 48 до 52 килограммов, Винеш не вписалась в верхнюю границу, показав перевес в 100-150 граммов. 

Пхогат были дисквалифицирована. 

В сети появились фото, на которых видно, что спортсменка пыталась сбросить вес – прыгала на скакалке в комбинезоне, чтобы согнать лишние граммы.

В финале Пхогат заменит кубинка Юснелис Гузман Лопес, она сразится с американкой Сарой Хильдебрандт.

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19 комментариев
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Ох уж это кубинское лобби! Куба скупила МОК и теперь МОК пляшет под кубинскую дудку!
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Ответ Алексей Агеев
Ох уж это кубинское лобби! Куба скупила МОК и теперь МОК пляшет под кубинскую дудку!
Под сигару
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Ответ Alex1104
Хотя бы разделась, 100-150 грамм!
Стала баба не весы, сняв с себя одежду, украшения и трусы, затаив надежду.
Только это не спасло бабу от расстройства, лишних 100 - 150 грамм выдало устройство...
Села баба у весов и сидит рыдает, красным краешком трусов, слёзы вытирает.
Ох, сама в своей беде я дура виновата, от пристрастия к еде стала вне формата..
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А индианке похоже питание в Париже понравилось :)
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Ох уж эти круассаны, эклеры и буше
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Жрать надо меньше :D
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Хотя бы разделась, 100-150 грамм!
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Надо было крылышек купить из КФС, поесть))))) сегодня бы 97 кг было бы)
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а ещё говорят на ОИ плохо кормят.
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Лишнего червячка в рыбе заморила, получается?
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Можно было голову обрить...
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Пикосульфат натрия надо было принять вечером.
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Полностью тело побрить, по идее должно было хватить. Или религия не позволяет?
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скушала чуть больше червей, чем нужно
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