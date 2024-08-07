Американская синхронистка Хантер об Олимпиаде без россиянок: «Они большая сила в нашем спорте. Всегда хочется, чтобы здесь были лучшие»

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Синхронистка из США высказалась об отсутствии россиянок на Олимпиаде в Париже.

Соревнования по синхронному плаванию на Играх-2024 проходят с 5 по 10 августа. Россияне не допущены до участия в этом виде спорта.

– Мне всегда хочется, чтобы здесь были лучшие, у них всегда лучше всего учиться, смотреть на лидеров спорта. Будет интересно посмотреть на них в будущем, когда они смогут вернуться, как они адаптируются к новым правилам.

– Смотрите прошлые выступления россиянок?

– Да, смотрю! В детстве постоянно смотрела олимпийские выступления сборной России. И в целом, не только с Олимпиад, мне очень нравятся их соло. Они такая большая сила в нашем спорте и так красиво двигаются. Они очень вдохновляют, – заявила американская синхронистка Кеана Хантер.

А что происходит с синхронным плаванием без России?

3 комментария
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