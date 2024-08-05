Глава Международной федерации борьбы: «Всем очень жаль, что на олимпийском турнире нет российских спортсменов. Нам не хватает топовых россиян»

Глава Международной федерации борьбы выразил сожаление, что россиян нет на Олимпиаде.

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил к Олимпийским играм в Париже 10 российских борцов – при этом в списке отсутствовали лидеры сборной.

Впоследствии Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) отказалась отправлять спортсменов на Игры.

«Всем очень жаль, что на олимпийском турнире по борьбе нет российских спортсменов. Это повлияет на конкуренцию, на зрелищность, на то, как будут смотреть наш вид спорта.

Я ожидаю от олимпийского турнира высокого уровня борьбы, но, конечно, нам не хватает здесь топовых россиян. Думаю, мы первый спорт, который вернул россиян на международные соревнования, начали с юниоров, кадетов.

Но не на все мы можем повлиять, на новые вводные точно не можем», – сказал Ненад Лалович.

В Париже будет 20 борцов из России. Федерации было проще отпустить их в другие страны, чем на Игры