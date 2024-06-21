Гоги Когуашвили: «Готовимся к Олимпийским играм. Слава богу, что оставили хоть кого-то из борцов – дается шанс бороться, мы настроены, нацелены»

Тренер российских борцов заявил, что спортсмены настроены на Олимпийские игры.

«Мы готовились к Олимпийским играм и готовимся до сих пор, хотя оставили в составе всего двоих, не основных. А те ребята, которые завоевали лицензии, их в списке допущенных, к сожалению, нет.

Но слава богу, что оставили хоть кого-то – нам дается шанс бороться, мы настроены, нацелены. Не хочу, чтобы это звучало высокопарно, но мы всегда готовились завоевывать золото.

У нас очень молодая команда, они, дай бог, еще два олимпийских цикла будут выступать. Мы только-только становимся командой, потому что был период застоя – два года мы нигде не боролись, только в этом году начали выступать, и уже видно, что команда прибавляет, становится боеспособной.

У нас были одни лидеры, но потом команда обновилась, и мы начали, можно сказать, с нуля. Сейчас это у нас новая молодая команда, и ребята будут показывать зубы», – сказал тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили.

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